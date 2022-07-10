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16 минут назад

Канада решила расширить санкции против России

Елена Прошина

Власти Канады расширят антироссийские санкции для некоторых отраслей промышленного производства РФ в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

Канада решила расширить санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что новые санкции повлияют на трубопроводный и наземный транспорт, компьютеры, производство металлов, электронное, машинное и электрическое оборудование и транспортные средства.

Как говорится в пресс-релизе, у канадского бизнеса после вступления санкций в силу будет 60 дней на то, чтобы завершить контракты с упомянутыми отраслями.

Накануне Канада расширила ограничительные меры в отношении России, включив в санкционный список 29 журналистов и 15 организаций, включая агентство Sputnik и телеканал RT, а также другие СМИ. В черный список Канады был включен патриарх Кирилл и официальный представитель МИД Мария Захарова. В документе уточняется, что Канада ввела новые рестрикции против официальных лиц и СМИ РФ для противостояния дезинформации, исходящей со стороны Кремля.

В мире,Мария Захарова,
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