Канада решила расширить санкции против России

Власти Канады расширят антироссийские санкции для некоторых отраслей промышленного производства РФ в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

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«Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что новые санкции повлияют на трубопроводный и наземный транспорт, компьютеры, производство металлов, электронное, машинное и электрическое оборудование и транспортные средства.

Как говорится в пресс-релизе, у канадского бизнеса после вступления санкций в силу будет 60 дней на то, чтобы завершить контракты с упомянутыми отраслями.