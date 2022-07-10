Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины

Владимир Зеленский объяснил увольнение послов Украины в нескольких странах, включая Германию. Он заявил, что ротация — это нормальная часть дипломатической практики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт офиса президента Украины.
«Сегодня я подписал указы об увольнении нескольких послов Украины. Эта ротация — нормальная часть дипломатической практики», — сказал он и добавил, что в Германию, Чехию, Норвегию, Индию и Венгрию будут назначены новые представители Украины.
Зеленский пояснил, что их кандидатуры выдвинет Министерство иностранных дел.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил послов Украины в ряде стран. Украинский посол в Индии также был освобожден от должностей посла государства на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.
Издание напоминает, что посол Украины в Германии Андрей Мельник подвергся критике за свое высказывание о лидере украинских националистов Степане Бандере. В недавнем интервью журналисту из Германии Мельник назвал Степана Бандеру «борцом за свободу». Министерство иностранных дел ФРГ обратило внимание на высказывание Мельника о Бандере, так как в стране официально запрещено прославление нацизма. Ведомство посчитало эти слова личной точкой зрения Мельникова, а не позицией Украины.