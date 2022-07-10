Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины

Владимир Зеленский объяснил увольнение послов Украины в нескольких странах, включая Германию. Он заявил, что ротация — это нормальная часть дипломатической практики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт офиса президента Украины.

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«Сегодня я подписал указы об увольнении нескольких послов Украины. Эта ротация — нормальная часть дипломатической практики», — сказал он и добавил, что в Германию, Чехию, Норвегию, Индию и Венгрию будут назначены новые представители Украины.

Зеленский пояснил, что их кандидатуры выдвинет Министерство иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил послов Украины в ряде стран. Украинский посол в Индии также был освобожден от должностей посла государства на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.