На Украине сообщили о восстановлении судоходства по каналу Дунай - Черное море

Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай - Черное море. Соответствующее сообщение размещено в субботу на сайте АМПУ.

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"Возобновлено судоходство по каналу Дунай - Черное море", - отметили в администрации.

"Учитывая освобождение острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по [румынскому] каналу Сулина, возможно использование канала устье Быстрое судового хода реки Дунай - Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении.