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55 минут назад

На Украине сообщили о восстановлении судоходства по каналу Дунай - Черное море

ТАСС

Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай - Черное море. Соответствующее сообщение размещено в субботу на сайте АМПУ.

На Украине сообщили о восстановлении судоходства по каналу Дунай - Черное море
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Возобновлено судоходство по каналу Дунай - Черное море", - отметили в администрации.

"Учитывая освобождение острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по [румынскому] каналу Сулина, возможно использование канала устье Быстрое судового хода реки Дунай - Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении.

Дунай - Черное море - глубоководный судоходный канал, проложенный по устьям (руслам) Быстрое, Старостамбульское и Килийское в дельте Дуная. Канал расположен на территории Одесской области, проходит по территории Дунайского биосферного заповедника.

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