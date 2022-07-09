Протестующие в Шри-Ланке считают, что президент покинул страну

Участники массовых протестов в Шри-Ланке полагают, что президент Готабая Раджапакса покинул страну утром в субботу, испугавшись за свою жизнь, но многие не исключают, что он мог остаться в стране и скрывается на одной из военных баз. Как сообщили корреспонденту ТАСС участники выступлений и местные журналисты, вопрос о местонахождении Раджапаксы остается одним из главных в повестке протестующих.

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"Я уверен, что Раджапакса утром вылетел на самолете в Сингапур или в еще какую-нибудь третью страну. Но затем он намерен перебраться в США", - сказал ТАСС по телефону из Коломбо источник, близкий к организаторам протестов в этом островном государстве на условиях анонимности.

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Имущество президента, якобы, вывезли на военных кораблях. По его словам, в Соединенных Штатах уже находятся другие члены семьи президента.

Однако не все в этом уверены. "Я полагаю, что он может находиться на борту военного корабля, который находится в наших территориальных водах. Он выжидает, что ситуация может измениться", - сказал по телефону ТАСС ланкийский журналист Лакмал. По его мнению, прежде чем отправиться за рубеж, президент хочет убедиться, что для него действительно все потеряно и стоит покинуть остров.

При этом многие протестующие уверены, что президент находится в стране на одной из военных баз, возможно, на востоке страны - в Тринкомали. "Вечером Раджапакса сообщил, что намерен покинут свой пост 13 июля. Наверное, он еще здесь и чего-то выжидает. Иначе зачем ему тянуть несколько дней?" - считает сторонница протестующих Аванти. "Я опасаюсь, что он что-то готовит", - добавила она.

В субботу тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием об отставке главы государства. Они прорвались в резиденцию Раджапаксы. Пострадали около 45 человек. Участники акций протеста проникли и на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе, затем они подожгли здание.

Уход премьера в отставку

Как сообщил на текущей неделе в эксклюзивном интервью ТАСС Викрамасингхе, страна переживает худший кризис в современной истории, политики островного государства пока не могут найти параллели с таким кризисом ни в этом столетии, ни в прошлом или позапрошлом столетиях. По оценкам премьера, страна в настоящее время находится посредине этого кризиса. Он отметил, что Шри-Ланка испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения, медикаментов. По его оценкам, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется три года или даже больше. Но вернуться к норме власти планируют к 2023 году.