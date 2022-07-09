Тайные переговоры Запада по окончанию украинского кризиса объяснили

Тайные переговоры Запада по вопросу окончания украинского кризиса были ожидаемы. Вероятнее всего, в скором времени западные лидеры открыто предложат России сесть за стол переговоров с Украиной, считает генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что могли обсуждать западные лидеры во время тайных переговоров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прогноз осуществился

Видео дня

Ключевые западные игроки в тайном порядке начали обсуждение путей разрешения украинского конфликта, сообщает немецкая газета Die Welt. Авторы статьи отмечают, что в ходе консультаций изучаются именно дипломатические методы окончания украинского кризиса, без применения силы.

«Было очевидно, что когда на Украине начнется перелом, связанный с тем, что действия украинских военных сил будут бесперспективными, а российских — наоборот, то в этот самый момент Запад начнет педалировать тему переговоров. Эта тактика была понятна с самого начала», — считает Лепехин.

Условия для начала переговоров

Как только Россия отодвинет ВСУ от Донецка, Запад будет форсировать переговоры. Возможно, даже не договорившись внутри себя, убежден политолог.

«Как только Россия отодвинет хотя бы километров на 50 ВСУ, то западная сторона начнет форсировать переговоры. Сейчас они прорабатывают этот вопрос, потому что американцы и британцы хотят застолбить приоритет, а европейцы, кроме Макрона, наоборот, не хотят в этом участвовать», — объяснил он.

Запад начнет воздействовать не на Киев, а на Москву, чтобы получить готовность к переговорам, сказал Лепехин. После решения Кремля западные лидеры дадут команду Зеленскому и в каком-то формате запустят переговоры, добавил он.

«Поэтому сейчас западники будут думать, кто будет посредником, поскольку на этот счет есть разногласия. Понятно, что с поляками президент России разговаривать не будет. Единственные, к кому он сегодня предрасположен, — это Макрон и Эрдоган. И ясно, что это должен быть не «минский формат», а формат, в котором более активно участвует Великобритания и США», — заключил политолог.