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38 минут назад

Вечеринка с участием Шольца обернулась скандалом с наркотиками

Lenta.ruиещё 1

Закрытая вечеринка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием ее бывшего лидера — канцлера ФРГ Олафа Шольца — обернулась скандалом. Не менее восьми присутствовавших на мероприятии женщин пострадали от подмешанных им наркотиков изнасилования, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Вечеринка с участием Шольца обернулась скандалом с наркотиками
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел 1 июня на традиционном мероприятии партии, на котором присутствовали депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах, а также Олаф Шольц. По полученным из переписки членов фракции данным, из восьми потерпевших проверкой пока подтвержден один случай.

Речь идет о 21-летней девушке, которая пожаловалась на плохое самочувствие после вечеринки. Пострадавшая уточнила, что не употребляла алкоголь на мероприятии. По словам жертвы, примерно в 21:30 ей стало плохо, начала кружиться голова. На следующее утро она не могла вспомнить, что происходило накануне вечером. Потерпевшую осмотрели в больнице и вызвали в полицию, где решили направить девушку на анализ крови и токсикологическую экспертизу.

«Мы рекомендуем другим [возможным] пострадавшим немедленно сообщить о произошедшем в полицию», — заявил лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин членам бундестага и их сотрудникам и добавил, что они делают все возможное для выяснения подробностей инцидента.

Как пояснили в Tagesspiegel, причиной потери памяти нескольких участниц вечеринки могли стать наркотики изнасилования. Речь идет о веществах, которые иногда подмешивают жертвам в напитки, чтобы сделать их беспомощными и уязвимыми, в том числе для сексуализированного насилия. На следующий день пострадавшие могут не помнить случившегося.

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Ранее в изнасиловании с использованием наркотиков обвинили депутата Консервативной партии Великобритании. Жалобы поступили от четырех жертв, которые утверждают, что их накачали веществами, а затем подвергли сексуализированному насилию.

В мире,Олаф Шольц,Консервативная партия,Бундестаг,
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