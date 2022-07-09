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22 минуты назад

Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 июля, уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла в ФРГ дипломата Андрея Мельника. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский уволил оскорбившего Шольца посла Украины в ФРГ
Фото: МИД УкраиныМИД Украины

Ранее сообщалось, что Мельник покинет свой кабинет в берлинском диппредставительстве Украины и вернется в Киев. По данным СМИ, он может занять высокую государственную должность. Ему даже предсказали кресло замминистра МИД.

Напомним, что дипломат неоднократно бывал в центре разнообразных скандалов, вызванных его резкими высказываниями о видных политиках Германии.

Украинский посол заявил, что многие беженцы уезжают из Германии

В частности, он порекомендовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать «разыгрывать [из себя] обиженную ливерную колбасу».

По словам Мельника, поведение главы государства после истории с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером выглядело «не очень по-государственному».

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