Зеленский уволил оскорбившего Шольца посла Украины в ФРГ

Глава Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 июля, уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла в ФРГ дипломата Андрея Мельника. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: МИД Украины МИД Украины

Ранее сообщалось, что Мельник покинет свой кабинет в берлинском диппредставительстве Украины и вернется в Киев. По данным СМИ, он может занять высокую государственную должность. Ему даже предсказали кресло замминистра МИД.

Напомним, что дипломат неоднократно бывал в центре разнообразных скандалов, вызванных его резкими высказываниями о видных политиках Германии.

В частности, он порекомендовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать «разыгрывать [из себя] обиженную ливерную колбасу».