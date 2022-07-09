Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству. Об этом политик написал в Twitter.
«Чтобы сохранить правительство и обеспечить безопасность граждан, я последую рекомендации партийных лидеров и освобожу место для общепартийного правительства.Для содействия этому я уйду в отставку с поста премьер-министра», - написал политик.
Из-за пандемии и отсутствия туристов внешний долг Шри-Ланки достиг $51 млрд. В апреле правительство объявило дефолт. Обнищали тысячи людей, в стране произошел экономический и политический коллапс.
В итоге многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. В субботу, 9 июля, протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Ранения в ходе стычек получили не менее 40 человек. Президент был эвакуирован. СМИ сообщали, что его самолет покинул остров.