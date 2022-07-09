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10 минут назад

Главный претендент на пост британского министра сделал заявление

Илья Родин

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в социальных сетях, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на должности премьер-министра Соединенного Королевства и главы консерваторов. Об этом пишет ТАСС.

Главный претендент на пост британского министра сделал заявление
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Бен Уоллес считался одним из наиболее вероятных претендентов на должность главы правительства Британии.

Министр подчеркнул, что внимательно изучил специфику современной ситуации в стране, ее нюансы, обсудил тему с коллегами и родственниками. В итоге он «принял решение не вступать в [политическую] борьбу».

Борис Джонсон объявил об отставке

По словам Уоллеса, ему было «непросто» отказаться от карьерных возможностей, но все же он посчитал, что следует сфокусироваться «на текущей работе по обеспечению безопасности» Великобритании.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 июля, британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал прошение об отставке. Во время своей работы на посту главы страны он участвовал во многих значимых международных проектах. Кроме того, политик нередко попадал в различные скандалы.

В мире,Бен Уоллес,Борис Джонсон,
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