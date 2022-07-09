Главный претендент на пост британского министра сделал заявление

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в социальных сетях, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на должности премьер-министра Соединенного Королевства и главы консерваторов. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что Бен Уоллес считался одним из наиболее вероятных претендентов на должность главы правительства Британии.

Министр подчеркнул, что внимательно изучил специфику современной ситуации в стране, ее нюансы, обсудил тему с коллегами и родственниками. В итоге он «принял решение не вступать в [политическую] борьбу».

По словам Уоллеса, ему было «непросто» отказаться от карьерных возможностей, но все же он посчитал, что следует сфокусироваться «на текущей работе по обеспечению безопасности» Великобритании.