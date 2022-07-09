В конгрессе США назвали главу офиса Зеленского "агентом Кремля"

Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц в Twitter назвала главу офиса украинского президента Андрея Ермака «агентом Кремля».
Кроме того, парламентарий обратилась к президенту США Джозефу Байдену с просьбой провести брифинг о процедурах надзора в отношении Ермака. Поясняя свою позицию, Спарц указала на то, что глава офиса украинского лидера назначил в качестве заместителя по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах юриста Олега Татарова, но тот развалил дело.
Также она отметила, что Татаров занимал высокую должность в полиции при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, «преследовавшем протестующих евромайдана».
Сама Спарц родилась в селе Носовка Черниговской области Украины и стала первой украинкой, ставшей членом конгресса США. Она проживает в Соединенных Штатах с 2000 года и состоит в браке с американцем.
Ранее Служба безопасности Украины задержала помощника народного депутата от партии «Слуга народа» Юрия Здебского. Его подозревают в передаче разведданных о международном сотрудничестве Украины, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО на востоке страны, утверждает СБУ. За это подозреваемый якобы получал от полутора до четырех тысяч долларов.