В конгрессе США назвали главу офиса Зеленского "агентом Кремля"

Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц в Twitter назвала главу офиса украинского президента Андрея Ермака «агентом Кремля».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, парламентарий обратилась к президенту США Джозефу Байдену с просьбой провести брифинг о процедурах надзора в отношении Ермака. Поясняя свою позицию, Спарц указала на то, что глава офиса украинского лидера назначил в качестве заместителя по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах юриста Олега Татарова, но тот развалил дело.

Также она отметила, что Татаров занимал высокую должность в полиции при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, «преследовавшем протестующих евромайдана».

Сама Спарц родилась в селе Носовка Черниговской области Украины и стала первой украинкой, ставшей членом конгресса США. Она проживает в Соединенных Штатах с 2000 года и состоит в браке с американцем.