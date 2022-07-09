США ввели визовые санкции против 28 кубинцев

Американская администрация ввела визовые санкции в отношении 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков на острове 11 июля прошлого года, а также к ограничению доступа жителей страны к информации. Об этом говорится в обнародованном в субботу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена .

"Среди этих 28 чиновников - должностные лица, причастные к подавлению мирных протестов 11 июля 2021 года. Среди них члены Коммунистической партии Кубы высокого ранга, которые отвечают за определение политики на национальном и региональном уровне", - заявил глава американской дипломатии.

"Также среди них целый ряд должностных лиц, работающих в коммуникационном секторе и секторе СМИ, которые формулируют и осуществляют политику, ограничивающую возможность кубинцев свободно получать доступ и распространять информацию, а также причастны к распространению дезинформации", - утверждает госсекретарь. Госдепартамент не привел список конкретных имен тех лиц, в отношении которых введены санкции.

В июле прошлого года в нескольких кубинских городах произошли беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов, в ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США. К уголовной ответственности был привлечен 381 человек, 297 из которых были приговорены к лишению свободы на разные сроки по обвинениям в организации массовых беспорядков, подстрекательстве к мятежу, саботаже, грабежах и насилии.