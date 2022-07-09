В ЛНР назвали место проведения военных трибуналов

«Все материалы – они координируются, обобщаются и будут направляться в трибунал. Я думаю, что один из таких трибуналов будет проходить на территории города Рубежное и в Кременной. Именно этот факт будет рассматриваться с особым вниманием», – сказала Сорока, передает РИА «Новости».