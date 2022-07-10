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58 минут назад

Число пострадавших в ходе беспорядков на Шри-Ланке превысило 100

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Во время массовых акций протеста на Шри-Ланке пострадали 103 человека, говорится в заявлении Newswire со ссылкой на представителей сферы здравоохранения страны.

Число пострадавших в ходе беспорядков на Шри-Ланке превысило 100
Фото: ReutersReuters

Как сообщает ТАСС, в стационаре национальной больницы Коломбо проходят лечение 55 человек. Один из раненых находится в отделении интенсивной терапии. О погибших информации не поступало.

Отмечается, что среди пострадавших при массовых беспорядках — 11 журналистов.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

Протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.

Посольство России призвало россиян избегать посещения мест массового скопления людей.

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