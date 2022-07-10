Число пострадавших в ходе беспорядков на Шри-Ланке превысило 100

Во время массовых акций протеста на Шри-Ланке пострадали 103 человека, говорится в заявлении Newswire со ссылкой на представителей сферы здравоохранения страны.
Как сообщает ТАСС, в стационаре национальной больницы Коломбо проходят лечение 55 человек. Один из раненых находится в отделении интенсивной терапии. О погибших информации не поступало.
Отмечается, что среди пострадавших при массовых беспорядках — 11 журналистов.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
Протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.
Посольство России призвало россиян избегать посещения мест массового скопления людей.