Китай потребовал от США прекратить поддержку сепаратистов на Тайване

Глава МИД КНР Ван И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на острове Бали, что Вашингтону следует прекратить поддержку сепаратистов на Тайване. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Ван И потребовал от американского политика, чтобы официальные представители США «делали более осторожные заявления» по международной повестке, а также «предпринимали более осмотрительные действия».
Дипломат подчеркнул, что Вашингтону не следует «посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня».
Ранее сообщалось, что британские аналитики посчитали опасными высказывания президента США Джо Байдена о «готовности» страны воевать с Пекином на стороне Тайваня.
Они уточнили, что Америка никогда не брала на себя таких обязательств и, кроме того, решение о защите острова может быть принято только с согласия конгресса, так как оно может привести к военному конфликту.