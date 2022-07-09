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20 минут назад

Китай потребовал от США прекратить посылать неверные сигналы сепаратистам на Тайване

Илья Родин

Глава МИД КНР Ван И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на острове Бали, что Вашингтону следует прекратить поддержку сепаратистов на Тайване. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Китай потребовал от США прекратить поддержку сепаратистов на Тайване
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ван И потребовал от американского политика, чтобы официальные представители США «делали более осторожные заявления» по международной повестке, а также «предпринимали более осмотрительные действия».

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Дипломат подчеркнул, что Вашингтону не следует «посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня».

Ранее сообщалось, что британские аналитики посчитали опасными высказывания президента США Джо Байдена о «готовности» страны воевать с Пекином на стороне Тайваня.

Они уточнили, что Америка никогда не брала на себя таких обязательств и, кроме того, решение о защите острова может быть принято только с согласия конгресса, так как оно может привести к военному конфликту.

В мире,Джозеф Байден,
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