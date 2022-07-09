Китай потребовал от США прекратить поддержку сепаратистов на Тайване

Глава МИД КНР Ван И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на острове Бали, что Вашингтону следует прекратить поддержку сепаратистов на Тайване. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Ван И потребовал от американского политика, чтобы официальные представители США «делали более осторожные заявления» по международной повестке, а также «предпринимали более осмотрительные действия».

Дипломат подчеркнул, что Вашингтону не следует «посылать какие-либо ошибочные сигналы сторонникам так называемой независимости Тайваня».

Ранее сообщалось, что британские аналитики посчитали опасными высказывания президента США Джо Байдена о «готовности» страны воевать с Пекином на стороне Тайваня.