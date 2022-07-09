В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Главой Минобразования Британии стала депутат, показавшая толпе средний палец

Илья Родин

Депутат парламента от Консервативной партии Великобритании Андреа Дженкинс стала новым министром образования Соединенного Королевства. Она «прославилась» тем, что показала демонстрантам на Даунинг-стрит неприличный жест. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что она показала средний палец людям, которые пришли посмотреть на отставку главы правительства Британии Бориса Джонсона. Сторонница премьера крикнула при этом «Поживём — увидим».

В кресле министра образования страны за несколько дней побывали три человека. После ухода прошлого министра Джонсон назначил на этот пост политика Мишель Донелан. Она продержалась всего два дня и подала в отставку, заявив, что у нее «не имеется выбора», сообщает «Комсомольская правда».

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку

Журналисты напомнили, что число британских политиков, ушедших в отставку с важных государственных постов за период с 7 по 9 июля, увеличилось до 50 человек. Они покинули свои кабинеты из-за крупного скандала с дипломатом Кристофером Пинчером.

Ранее сообщалось, что СМИ собрали подборку наиболее крупных скандалов, в центре которых оказывался Борис Джонсон. Среди них оказался и инцидент с Пинчером.

В мире,Видео,Борис Джонсон,Консервативная партия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители