Депутат парламента от Консервативной партии Великобритании Андреа Дженкинс стала новым министром образования Соединенного Королевства. Она «прославилась» тем, что показала демонстрантам на Даунинг-стрит неприличный жест. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что она показала средний палец людям, которые пришли посмотреть на отставку главы правительства Британии Бориса Джонсона. Сторонница премьера крикнула при этом «Поживём — увидим».

В кресле министра образования страны за несколько дней побывали три человека. После ухода прошлого министра Джонсон назначил на этот пост политика Мишель Донелан. Она продержалась всего два дня и подала в отставку, заявив, что у нее «не имеется выбора», сообщает «Комсомольская правда».

Журналисты напомнили, что число британских политиков, ушедших в отставку с важных государственных постов за период с 7 по 9 июля, увеличилось до 50 человек. Они покинули свои кабинеты из-за крупного скандала с дипломатом Кристофером Пинчером.