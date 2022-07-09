Украина атаковала ракетами из HIMARS Ирмино в ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали город Ирмино в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Там уточняется, что атака зафиксирована в 5:30 утра по местному времени (совпадает с московским) с направления населенного пункта Артемовск.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении пусковых ракетных установок HIMARS производства США. По данным ведомства, их ликвидировали в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике.