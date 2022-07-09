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1 час назад

Украина атаковала ракетами из HIMARS Ирмино в ЛНР

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины атаковали город Ирмино в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Там уточняется, что атака зафиксирована в 5:30 утра по местному времени (совпадает с московским) с направления населенного пункта Артемовск.

К чему может привести поставка Киеву американских РСЗО HIMARS

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении пусковых ракетных установок HIMARS производства США. По данным ведомства, их ликвидировали в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике.

На Украине в свою очередь заявили, что российская сторона не уничтожала американские установки. Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр назвала указанные сведения «русским фейком» и попыткой выдать желаемое за действительное.

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