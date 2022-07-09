В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
29 минут назад

США и союзники тайно обсуждают окончание конфликта на Украине, сообщили СМИ

Илья Родин

Бывший американский дипломат Джон Корнблюм и немецкий журналист Рюдигер Ленц в статье для газеты Welt рассказали, что США и их ключевые союзники ведут секретные переговоры о дальнейшей судьбе Украины. Они пытаются найти дипломатический выход из конфликта.

Джон Корнблюм и Рюдигер Ленц рассказали о результатах поездки на Украину лидеров зарубежных стран. Они подчеркнули, что опасения политиков о дальнейшем расширении конфликта усилились после их визита в Киев, а также из-за высказываний по вопросам международной повестки президента России Владимира Путина и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

В ЕС назвали условия помощи Украине

Главы государств сделали из них вывод, что в Москве рассчитывают на усталость Запада от военных действий на Украине, а также на антизападные настроения в остальном мире.

Аналитики напомнили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 июня сообщил, что вопрос об увеличении поставок вооружений и военной техники не решен, его постоянно откладывают. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что продолжат поиски диалога с Путиным.

Кроме того, полагают эксперты, «между США и ключевыми европейскими союзниками ведутся тайные консультации, в ходе которых рассматриваются дипломатические методы прекращения войны и возможность Путину уйти [с Украины], сохранив при этом лицо».

Авторы уточняют, что, действительно, ситуацию на Украине можно разрешить дипломатическим путем, но это, в силу различных факторов, будет очень непросто.

В мире,Видео,Дмитрий Кулеба,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители