Бывший американский дипломат Джон Корнблюм и немецкий журналист Рюдигер Ленц в статье для газеты Welt рассказали, что США и их ключевые союзники ведут секретные переговоры о дальнейшей судьбе Украины. Они пытаются найти дипломатический выход из конфликта.

Джон Корнблюм и Рюдигер Ленц рассказали о результатах поездки на Украину лидеров зарубежных стран. Они подчеркнули, что опасения политиков о дальнейшем расширении конфликта усилились после их визита в Киев, а также из-за высказываний по вопросам международной повестки президента России Владимира Путина и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Главы государств сделали из них вывод, что в Москве рассчитывают на усталость Запада от военных действий на Украине, а также на антизападные настроения в остальном мире.

Аналитики напомнили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 июня сообщил, что вопрос об увеличении поставок вооружений и военной техники не решен, его постоянно откладывают. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что продолжат поиски диалога с Путиным.

Кроме того, полагают эксперты, «между США и ключевыми европейскими союзниками ведутся тайные консультации, в ходе которых рассматриваются дипломатические методы прекращения войны и возможность Путину уйти [с Украины], сохранив при этом лицо».