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40 минут назад

Mirror: депутаты парламента Шри-Ланки предложили премьеру стать президентом

ТАССиещё 10

Несколько депутатов парламента Шри-Ланки обратились к премьер-министру Ранилу Викрамасингхе с просьбой занять пост президента страны после отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы. Об этом со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве сообщила в понедельник ланкийская газета Daily Mirror.

Премьеру Шри-Ланки предложили стать президентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"После обсуждений, проходивших в политических партиях… несколько депутатов просили его [Викрамасингхе] продолжать [работать] и занять пост президента, а не оставлять решение проблем экономического кризиса на полпути, тем более когда идут переговоры с Международным валютным фондом", - пишет издание.

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Как отмечает газета, уже в среду после предполагаемой отставки Раджапаксы Викрамасингхе в случае его согласия примет полномочия президента.

"Если Викремесингхе останется у власти, он будет приведен к присяге в качестве президента в среду после отставки Раджапаксы, и до проведения президентских выборов он будет сосредоточен на завершении сделки с МВФ и экономическом восстановлении", - указало издание.

При этом кандидатура нового главы правительства вместо Викрамасингхе не называется.

"Но он [Викрамасингхе ], вероятно, позволит парламенту выдвинуть подходящего кандидата", - сообщила газета.

На фоне беспорядков в субботу, в ходе которых были захвачены резиденции президента и премьера, Раджапакса заявил, что покинет свой пост 13 июля. Викрамасингхе также сообщил, что готов уйти в отставку.

Тысячи протестующих в Шри-Ланке вышли на улицы Коломбо 9 июля с требованием отставки президента. В акциях протеста пострадали более 100 человек.

Недовольство граждан вызвано ухудшением экономического положения страны. Как сообщил на этой неделе в интервью ТАСС Викрамасингхе, страна переживает худший кризис в современной истории. Как отметил премьер, Шри-Ланка испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов для отдельных групп населения, медикаментов. По его оценкам, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется три года или даже больше.

В мире,Международный валютный фонд,
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