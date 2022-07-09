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54 минуты назад

Президента Шри-Ланки заподозрили в попытке покинуть страну

Lenta.ruиещё 2

Президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксу заподозрили в попытках покинуть страну на самолете после того, как протестующие захватили его резиденцию. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник из Министерства обороны.

Как сообщил Bloomberg секретарь главы государства Гамини Сенарат, Раджапакса покинул официальную резиденцию около 10 часов утра. В настоящее время представитель власти не знает, где находится лидер и не может с ним связаться. Ранее в AFP утонили, что президента эвакуировали в безопасное место.

Бывший посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга, который находится в Коломбо, также предположил, что Раджапакса находится за пределами государства. «По моей информации, он [президент] уже покинул страну на самолете», — заявил экс-посол.

Ранее в Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента Готабая Раджапаксы. Вместо запланированного на этот день мирного марша активисты прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. По данным медиков, в результате протестов были пострадали как минимум 33 человек, в том числе двое полицейских.

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