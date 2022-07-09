Президента Шри-Ланки заподозрили в попытке покинуть страну

Президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксу заподозрили в попытках покинуть страну на самолете после того, как протестующие захватили его резиденцию. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник из Министерства обороны.

Как сообщил Bloomberg секретарь главы государства Гамини Сенарат, Раджапакса покинул официальную резиденцию около 10 часов утра. В настоящее время представитель власти не знает, где находится лидер и не может с ним связаться. Ранее в AFP утонили, что президента эвакуировали в безопасное место.

Бывший посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга, который находится в Коломбо, также предположил, что Раджапакса находится за пределами государства. «По моей информации, он [президент] уже покинул страну на самолете», — заявил экс-посол.