Ворвавшиеся во дворец президента Шри-Ланки устроили вечеринку в бассейне

Ворвавшиеся во дворец президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы жители страны решили поплавать в его бассейне. Об этом сообщает NDTV.

На кадрах видно, что часть недовольных курсом властей охлаждается в бассейне, а часть — проводит время рядом с ним. Также известно, что в это же время другие протестующие решили приготовить на президентской кухне еду.

Шри-Ланка столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Акции протеста против ухудшения условий жизни граждан начались в апреле.