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14 минут назад

СМИ: протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Илья Родин

Жители Шри-Ланки, протестующие против ухудшения условий жизни, нехватки топлива, продовольствия и товаров первой необходимости, ворвались в резиденцию президента республики Готабаи Раджапаксы. Об этом в субботу, 9 июля, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что дополнительная информация в настоящее время не приводится. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Протесты, голод и дефолт: что происходит на Шри-Ланке прямо сейчас

Из-за дефицита иностранной валюты, вызванного снижением туристического потока в период пандемии коронавируса, в Шри-Ланке начался наиболее тяжелый с 1948 года кризис, сообщает РЕН ТВ.

Журналисты телеканала уточнили, что внешний долг страны достиг $51 млрд, в апреле правительство республики объявило по нему дефолт.

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