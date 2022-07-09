Жители Шри-Ланки, протестующие против ухудшения условий жизни, нехватки топлива, продовольствия и товаров первой необходимости, ворвались в резиденцию президента республики Готабаи Раджапаксы. Об этом в субботу, 9 июля, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что дополнительная информация в настоящее время не приводится. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Из-за дефицита иностранной валюты, вызванного снижением туристического потока в период пандемии коронавируса, в Шри-Ланке начался наиболее тяжелый с 1948 года кризис, сообщает РЕН ТВ.