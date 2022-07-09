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35 минут назад

Байден назвал американских разведчиков «лучшими в мире» из-за Украины

Илья Родин

Президент США Джо Байден поздравил сотрудников Центрального разведывательного управления с 75-летним юбилеем. Он подчеркнул, что ЦРУ является «основой национальной безопасности» государства, а разведчики якобы являются «лучшими в мире». Об этом пишет газета The Washington Post.

Байден назвал американских разведчиков «лучшими в мире» из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джо Байден отметил, что «благодаря невероятной работе разведывательного сообщества», американские власти смогли своевременно сообщить миру о планах президента России Владимира Путина, связанных со спецоперацией на Украине.

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Журналисты напомнили, что в 2021 году в Америке критиковали работу агентства за допущенные в Афганистане ошибки. При этом в стране не обращали внимание на то, что сотрудники ведомства «лихорадочно работали над эвакуацией афганцев».

Бывший офицер ЦРУ Дуглас Лондон подчеркнул, что конфликт на Украине «позволил искупить» вину организации и дал возможность говорить о том, что она готова «снова стать элитной шпионской службой».

По данным издания, сотрудники службы предоставляли ВСУ необходимую информацию о дислокации ВС РФ, которая позволила киевским военным «поразить важные цели», в том числе, флагманский корабль «Москва».

Редакция уточнила, что, несмотря на заслуги управления, его работу нельзя назвать идеальной и в настоящее время. Его сотрудники недооценили «способность Киева противостоять российскому вторжению» и ошибочно предсказали, что «правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в течение нескольких недель».

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