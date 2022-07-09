Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР

Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.

Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.

В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.