Глава МИД КНР обратился с просьбой к ЕС

«Китай и ЕС должны твердо придерживаться ключевой политической линии, нацеленной на взаимовыгодное взаимодействие, сохранять правильное направление в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Нужно сообща стремиться с сотрудничеству и солидарности, избегать разногласий и конфронтации», — подчеркнул Ван И в ходе встречи с Колонна на острове Бали (Индонезия), где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств G20 («Группа двадцати»).