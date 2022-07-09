В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
30 минут назад

Глава МИД КНР призвал ЕС к избеганию конфронтации

Елена Прошина

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил своей французской коллеге Катрин Колонна о необходимости избегать конфронтации и стремиться к солидарности для укрепления партнерских связей между Пекином и Брюсселем, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД КНР обратился с просьбой к ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Китай и ЕС должны твердо придерживаться ключевой политической линии, нацеленной на взаимовыгодное взаимодействие, сохранять правильное направление в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Нужно сообща стремиться с сотрудничеству и солидарности, избегать разногласий и конфронтации», — подчеркнул Ван И в ходе встречи с Колонна на острове Бали (Индонезия), где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств G20 («Группа двадцати»).

По словам китайского министра, Пекин высоко оценивает стратегические меры правительства Франции и готов усилить координацию совместных усилий для углубления прагматического сотрудничества. В ходе беседы главы МИД двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины и обстановку на Корейском полуострове.

Также были затронуты вопросы, связанные с активизацией культурно-гуманитарных связей.

«КНР поддерживает усилия Франции и ожидает, что Париж продолжит играть конструктивную роль в [развитии] китайско-европейских отношений», — отметил Ван И.

В мире,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители