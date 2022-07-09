Глава МИД КНР обратился с просьбой к ЕС

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил своей французской коллеге Катрин Колонна о необходимости избегать конфронтации и стремиться к солидарности для укрепления партнерских связей между Пекином и Брюсселем, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.
«Китай и ЕС должны твердо придерживаться ключевой политической линии, нацеленной на взаимовыгодное взаимодействие, сохранять правильное направление в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Нужно сообща стремиться с сотрудничеству и солидарности, избегать разногласий и конфронтации», — подчеркнул Ван И в ходе встречи с Колонна на острове Бали (Индонезия), где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств G20 («Группа двадцати»).
По словам китайского министра, Пекин высоко оценивает стратегические меры правительства Франции и готов усилить координацию совместных усилий для углубления прагматического сотрудничества. В ходе беседы главы МИД двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины и обстановку на Корейском полуострове.
Также были затронуты вопросы, связанные с активизацией культурно-гуманитарных связей.
«КНР поддерживает усилия Франции и ожидает, что Париж продолжит играть конструктивную роль в [развитии] китайско-европейских отношений», — отметил Ван И.