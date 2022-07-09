Трамп счел США нацией в упадке

«Мы нация в упадке... Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений... У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», — цитирует его РИА Новости.