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28 минут назад

СМИ сообщили подробности об убийце Абэ

Елена Прошина

Арестованный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами сообщил, что таким образом хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежал погибший политик, сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Японцев затронули слова Путина после гибели Абэ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя мать, будучи втянутой в эту группировку, сделала значительное пожертвование, в результате чего наша жизнь разрушилась», — заявил злоумышленник.

О какой именно группировке идет речь, он не уточнил.

Тем временем, зрители FNN отреагировали на соболезнование президента России Владимира Путина в связи с убийством Абэ.

Некоторые поблагодарили российского лидера за его слова, другие вспоминали общение между президентом России и бывшим премьером их страны.

«Когда я в старших классах школы поехал на соревнования по дзюдо во Владивосток, меня очень впечатлило, как они [Путин и Абэ] дружелюбно общались, наблюдая за поединками», — заявил пользователь интернета под ником mm ww.

«Во-первых, хочу пожелать упокоения души экс-премьера Абэ. Также, президент Путин, огромное вам спасибо», — написал Аясаки Со.

Некоторые зрители также обсудили политику.

«Мир был более безопасным при Абэ, Трампе и Путине», — считает Ad.

«То есть Абэ был великим человеком, которого признавал даже Путин. Интересно, а какую бы в результате реакцию вызвал Кисида [действующий премьер-министр Японии] у мировых лидеров», — задался вопросом blue_sky1016

«А был бы Абэ сейчас премьером, отношения с Россией были бы не такими. Думаю, он бы приложил усилия для посредничества в украинском конфликте», — заявил Ринко.

Нападение на Синдзо Абэ произошло 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Экс-премьер умер в больнице. Политику было 67 лет. Президент России в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего Абэ.

В мире,Синдзо Абэ,Владимир Путин,
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