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40 минут назад

Reuters раскрыл решение Канады по турбине для «Газпрома»

Елена Прошина

Вопрос о возвращении турбины для российского газопровода «Северный поток» решен в положительную сторону, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Опубликовано решение Канады по турбине для «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Канада намерена направить ее в Германию, где установка будет передана «Газпрому», которому принадлежит трубопровод.

«Решение о возврате турбины уже принято», — заявил собеседник Reuters.

Такой маневр связан с нежеланием Оттавы и Берлина нарушать собственные антироссийские санкции.

Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения Германии. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину ФРГ.

Напомним, «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для «Северного потока» из Канады, где она находилась на ремонте.

В мире,Siemens,Газпром,
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