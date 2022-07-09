Опубликовано решение Канады по турбине для «Газпрома»

Вопрос о возвращении турбины для российского газопровода «Северный поток» решен в положительную сторону, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, Канада намерена направить ее в Германию, где установка будет передана «Газпрому», которому принадлежит трубопровод.
«Решение о возврате турбины уже принято», — заявил собеседник Reuters.
Такой маневр связан с нежеланием Оттавы и Берлина нарушать собственные антироссийские санкции.
Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения Германии. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину ФРГ.
Напомним, «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для «Северного потока» из Канады, где она находилась на ремонте.