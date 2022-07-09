Опубликовано решение Канады по турбине для «Газпрома»

Вопрос о возвращении турбины для российского газопровода «Северный поток» решен в положительную сторону, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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По данным агентства, Канада намерена направить ее в Германию, где установка будет передана «Газпрому», которому принадлежит трубопровод.

«Решение о возврате турбины уже принято», — заявил собеседник Reuters.

Такой маневр связан с нежеланием Оттавы и Берлина нарушать собственные антироссийские санкции.

Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения Германии. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину ФРГ.