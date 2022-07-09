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27 минут назад

В Британии раскрыли наследие Джонсона для его преемника

Елена Прошина

Враждебность по отношению к России станет главным наследием заявившего об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-посла Великобритании в Сирии Питера Форда.

В Британии назвали наследие Джонсона для его преемника
Фото: EPAEPA

По его словам, эта политика, скорее всего, будет продолжена его преемником.

«Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России, большинство британских экспертов считают это одним из немногих его "достижений" и готовы отдать ему за это должное», — сказал дипломат.

По его мнению, политика Джонсона в отношении Москвы будет продолжена независимо от того, кто придет ему на смену.

«Джонсон споткнулся не в важном политическом вопросе, а в сравнительно тривиальном поведенческом вопросе, поэтому перед его преемником не будет стоять задача менять позицию по Brexit, России и Украине», — считает Форд.

При этом он не исключил, что тон и резкость риторики в отношении России в связи с Украиной может несколько снизиться, поскольку преемнику не будет нужды отвлекать этим общественность от скандалов, как это приходилось делать Джонсону.

«Маленькая надежда теплится в том, что преемник Джонсона не будет подвержен искушению пускать пыль в глаза по теме Украины, чтобы отвлечь внимание от скандалов», — отметил бывший посол.

В мире,Борис Джонсон,
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