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1 час назад

В ЛНР сообщили о взятии населенного пункта Григорьевка

Lenta.ruиещё 7

Союзные силы взяли под контроль село Григорьевка под Северском в Донецкой народной республике (ДНР), где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

В ЛНР сообщили о взятии населенного пункта Григорьевка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», — заявил Киселев.

По словам помощника министра, союзные силы также нанесли ракетный удар по скоплению бойцов ВСУ на окраине Северска. Киселев отметил большие потери украинской стороны в результате удара.

О начале российской военной спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.

В мире,Армия,Виталий Киселев,
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