В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
7 минут назад

Байден заявил, что разведка США заранее получила данные о проведении Россией СВО

Елена Прошина

Американский президент Джо Байден заявил, что разведывательные службы США заранее предоставили Вашингтону сведения о планах Москвы, касающихся проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.

Байден раскрыл данные о разведке США и СВО на Украине
Фото: ReutersReuters

«Благодаря невероятной работе наших профессионалов в разведывательной сфере мы смогли предупредить мир о том, что [президент России] Владимир Путин планирует на Украине. Мы видели, что он делает. Вы видели это», — сообщил глава государства во время выступления в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли.

По версии президента, американские разведывательные службы при этом не «раскрыли свои источники и методы» работы.

«Это сыграло важнейшую роль в сплочении наших партнеров и союзников по всему миру и <...> сохранении их единства», — заявил Байден.

Говоря о сотрудниках американских разведывательных служб, Байден сказал: «Очевидно, что вы лучшие во всем мире».

Как считает глава Белого дома, Россия рассчитывала на возможность расколоть Североатлантический альянс и сломить его решимость. Байден отметил, что союзникам удалось этого не допустить.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЦРУ,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители