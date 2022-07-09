Байден раскрыл данные о разведке США и СВО на Украине

«Благодаря невероятной работе наших профессионалов в разведывательной сфере мы смогли предупредить мир о том, что [президент России] Владимир Путин планирует на Украине. Мы видели, что он делает. Вы видели это», — сообщил глава государства во время выступления в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли.