Байден раскрыл данные о разведке США и СВО на Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что разведывательные службы США заранее предоставили Вашингтону сведения о планах Москвы, касающихся проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.
«Благодаря невероятной работе наших профессионалов в разведывательной сфере мы смогли предупредить мир о том, что [президент России] Владимир Путин планирует на Украине. Мы видели, что он делает. Вы видели это», — сообщил глава государства во время выступления в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли.
По версии президента, американские разведывательные службы при этом не «раскрыли свои источники и методы» работы.
«Это сыграло важнейшую роль в сплочении наших партнеров и союзников по всему миру и <...> сохранении их единства», — заявил Байден.
Говоря о сотрудниках американских разведывательных служб, Байден сказал: «Очевидно, что вы лучшие во всем мире».
Как считает глава Белого дома, Россия рассчитывала на возможность расколоть Североатлантический альянс и сломить его решимость. Байден отметил, что союзникам удалось этого не допустить.