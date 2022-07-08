СМИ: Запад угодил в «тройную ловушку» Путина

Политический обозреватель Ульрих Райц заявил в статье для немецкого журнала Focus, что у Москвы есть три важных «козыря», которые она использует в текущей ситуации для того, чтобы взаимодействовать с западными странами на своих условиях.

Фото: ТАСС ТАСС

«В настоящее время у России есть три рычага, которые предоставляют ей тактическое преимущество. Они действуют вне зависимости от того, устраивает это [западные страны] или нет. Первым является газ. Вторым мирные переговоры. Третьим партнеры [в Китае, Индии, ОАЭ и других странах]», - подчеркнул Ульрих Райц.

Автор статьи отметил, что Запад попал в «тройную ловушку» именно потому, что не учел все эти факторы и то, что Россия сможет ими грамотно распоряжаться.

По мнению Райца, попытка США и их союзников превратить Россию в страну-изгоя оказалась неудачной. В качестве примера он привел состоявшуюся на днях встречу глав МИД G20, на которой многие государства не посчитали нужным критиковать РФ из-за украинского конфликта.

Он напомнил, что западным странам не удалось также устроить экономическую блокаду для Москвы. Причиной этого, по словам аналитика, явилось то, что ЕС в значительной степени зависит от российских энергоресурсов.