СМИ: Запад угодил в «тройную ловушку» Путина

Политический обозреватель Ульрих Райц заявил в статье для немецкого журнала Focus, что у Москвы есть три важных «козыря», которые она использует в текущей ситуации для того, чтобы взаимодействовать с западными странами на своих условиях.
«В настоящее время у России есть три рычага, которые предоставляют ей тактическое преимущество. Они действуют вне зависимости от того, устраивает это [западные страны] или нет. Первым является газ. Вторым мирные переговоры. Третьим партнеры [в Китае, Индии, ОАЭ и других странах]», - подчеркнул Ульрих Райц.
Автор статьи отметил, что Запад попал в «тройную ловушку» именно потому, что не учел все эти факторы и то, что Россия сможет ими грамотно распоряжаться.
По мнению Райца, попытка США и их союзников превратить Россию в страну-изгоя оказалась неудачной. В качестве примера он привел состоявшуюся на днях встречу глав МИД G20, на которой многие государства не посчитали нужным критиковать РФ из-за украинского конфликта.
Он напомнил, что западным странам не удалось также устроить экономическую блокаду для Москвы. Причиной этого, по словам аналитика, явилось то, что ЕС в значительной степени зависит от российских энергоресурсов.
В заключение обозреватель добавил, что слова президента РФ Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине подали важный сигнал тем политикам, которые выступают за отмену рестрикций в Европе. Они должны понять, что чем дальше затянется конфликт, тем сложнее будет найти устраивающие всех варианты его разрешения.