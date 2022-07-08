В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
38 минут назад

В Харьковской области выбрали новый герб, связанный с Россией

Ura.Ruиещё 1

В Харьковской области утвердили государственный символ региона. Гербом станет двуглавый орел с державой, намекающий на принадлежность к России.

В Харьковской области выбрали связанный с Россией новый герб
Фото: Телеграм-канал «РИА Новости»Телеграм-канал «РИА Новости»

«Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — сообщает временной гражданской администрации (ВГА) области, передает РИА «Новости».

Новый государственный символ был утвержден главой ВГА Виталием Ганчевым.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили только 20% Харьковской области. Глава ВГА отметил, что обстановка остается напряженной. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия окажет всестороннюю помощь Харьковской области. Он подчеркнул, что РФ останется на освобожденных территориях навсегда. Российские войска уничтожили штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в Харьковской области.

Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.

В мире,Андрей Турчак,Владимир Путин,Единая Россия,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители