В Харьковской области утвердили государственный символ региона. Гербом станет двуглавый орел с державой, намекающий на принадлежность к России .

«Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — сообщает временной гражданской администрации (ВГА) области, передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.