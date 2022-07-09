Focus: Запад угодил в «тройную ловушку» Путина из-за Украины

У российских властей есть три важных козыря, дающие возможность им грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине. Об этом пишет Ульрих Райц в статье для Focus.

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— У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться, — отметил он.

При этом автор добавил, что попытка западных стран изолировать Россию дипломатически провалилась. В качестве примера Райц привел недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов «Большой Двадцатки» (G20), где многие страны отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.