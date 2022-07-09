В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Focus: Запад угодил в «тройную ловушку» Путина из-за Украины

Вечерняя Москваиещё 2

У российских властей есть три важных козыря, дающие возможность им грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине. Об этом пишет Ульрих Райц в статье для Focus.

Focus: Запад угодил в «тройную ловушку» Путина из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

— У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться, — отметил он.

При этом автор добавил, что попытка западных стран изолировать Россию дипломатически провалилась. В качестве примера Райц привел недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов «Большой Двадцатки» (G20), где многие страны отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

В четверг, 7 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Россия пока еще ничего не начинала «всерьез» на Украине. Глава государства также заметил, что Россия всегда готова к мирным переговорам. Однако следует понимать, что чем дальше заходит ситуация, тем сложнее уже будет договариваться.

В мире,Владимир Путин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители