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36 минут назад

В МИД Финляндии объяснили решение страны вступить в НАТО

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что резкое изменение позиций финнов относительно членства в НАТО «связано с масштабным изменением обстановки безопасности», а для финнов безопасность играет очень важную роль. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В Финляндии объяснили решение страны вступить в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Хаависто, с учетом истории страны, Финляндия всегда конкретно относилась к вопросам безопасности и придавала большое значение нацобороне.

«Украина находится недалеко от нас, и мы приняли уже более 29 тыс. беженцев, спасающихся от боевых действий. Эти события возбудили у финнов сильное желание помогать людям, пострадавшим от военных действий», — заявил глава финского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что изменение отношения граждан Финляндии к членству страны в альянсе объясняется только активными действиями Российской Федерации на территории Украины, а также проводимым вокруг данного военного конфликта обсуждением возможности применения неконвенционального оружия.

Ранее парламент Финляндии принял законопроект, который позволит построить барьер протяженностью 1300 км на границе с Россией и закрывать ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Пекка Хаависто,Владимир Путин,НАТО,
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