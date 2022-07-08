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11 минут назад

Украинской стратегии Запада предрекли провал

Lenta.ru

Западу необходимо скорректировать подход к украинскому конфликту, поскольку экономическая война против России не сработала настолько хорошо, насколько планировалось. Такое мнение выразил обозреватель The Washington Post Фарид Закария (Fareed Zakaria).

Украинской стратегии Запада предрекли провал
Фото: ReutersReuters

Журналист привел слова прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица, который считал, что стратегия должна быть динамичной, постоянно меняться и обновляться. Он убежден, что Западу необходимо учесть это. В противном случае существующей стратегии угрожает провал, предрек Закария.

Он указал на то, что в основе украинской стратегии лежат два ключевых компонента. Во-первых, это обеспечение Киева оружием, боевой подготовкой и финансовой помощью. Во-вторых, введение жестких санкций против России. По мнению журналиста, баланс между этими двумя компонентами необходимо изменить, поскольку ограничения в отношении Москвы не дали нужного результата. В то же время Европа переживает худший энергетический кризис за последние 50 лет, обратил внимание Закария.

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Ранее обозреватель The Hill заявил, что реакция на ситуацию на Украине стала второй ошибкой президента США Джо Байдена, которая ведет НАТО к стратегическому унижению НАТО. Первым провалом он назвал «позорное бегство» Соединенных Штатов из Афганистана.

В мире,Фарид Закария,Джозеф Байден,НАТО,
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