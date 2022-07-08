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22 минуты назад

Опубликовано новое видео с моментом покушения на Синдзо Абэ

Газета.Ru

Японские средства массовой информации опубликовали новое видео с моментов выстрелов в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Бывшего премьер-министра Японии убили сегодня утром из самодельного оружия во время выступления. Ему было 67 лет.

Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования матери и супруге Абэ.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Тэцуя Ямагами, признался полицейским в ходе допроса, что он не выступал против политических взглядов политика.

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По неподтвержденной информации, подозреваемый был недоволен поведением Синдзо Абэ, что и заставило его пойти на покушение.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не смог сдержать слез, отвечая на вопросы журналистов по случаю убийства экс-премьера страны Синдзо Абэ.

Политик отметил, что Абэ был его хорошим другом, которого он всегда поддерживал.

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