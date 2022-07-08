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55 минут назад

МО РФ: Украина хочет провести карательные рейды в Николаеве

ТАСС

Украинские власти отдали приказ провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: Украина планирует провести карательные рейды в Николаеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима", - отметил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По словам генерал-полковника, для этого из Киева, Одессы и Львова в город прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами".

В мире,Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,СБУ,
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