В Польше заявили, что Балтика станет «внутренним морем» НАТО

Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Балтийское море со вступлением в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции станет «внутренним морем» для блока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency Global Look Press/Keystone Press Agency

Блащак, комментируя согласие польского сейма на вступление двух скандинавских стран в НАТО, высказал пожелание, чтобы сенат республики для ускорения процесса созвал дополнительное заседание, не дожидаясь очередного.

По мнению министра, так необходимо поступить для безопасности страны, — ведь с вступлением Швеции и Финляндии в альянс страны бассейна Балтики становятся более безопасными.

Блащак утверждает, что из-за этого Балтийское море по факту стало внутренним водным пространством Североатлантического альянса, если к этому добавить еще и большой потенциал как Швеции, так и Финляндии.

Ранее министр обороны Польши заявил, что в стране развернута британская система ПВО Sky Sabre.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.