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16 минут назад

В Польше уверены, что Балтика станет «внутренним морем» НАТО

Газета.Ru

Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Балтийское море со вступлением в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции станет «внутренним морем» для блока. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Польше заявили, что Балтика станет «внутренним морем» НАТО
Фото: Global Look Press/Keystone Press AgencyGlobal Look Press/Keystone Press Agency

Блащак, комментируя согласие польского сейма на вступление двух скандинавских стран в НАТО, высказал пожелание, чтобы сенат республики для ускорения процесса созвал дополнительное заседание, не дожидаясь очередного.

По мнению министра, так необходимо поступить для безопасности страны, — ведь с вступлением Швеции и Финляндии в альянс страны бассейна Балтики становятся более безопасными.

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Блащак утверждает, что из-за этого Балтийское море по факту стало внутренним водным пространством Североатлантического альянса, если к этому добавить еще и большой потенциал как Швеции, так и Финляндии.

Ранее министр обороны Польши заявил, что в стране развернута британская система ПВО Sky Sabre.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Мариуш Блащак,Владимир Путин,НАТО,
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