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30 минут назад

Шольцу предрекли судьбу Джонсона

Илья Родин

Российский и донецкий политолог Владимир Корнилов заявил в интервью изданию «Свободная пресса», что канцлера ФРГ Олафа Шольца могут вынудить досрочно покинуть пост.

Шольцу предрекли судьбу Джонсона
Фото: ReutersReuters

Отмечается, глава Германии может повторить судьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в четверг, 7 июля, подал прошение об отставке. Он принял решение покинуть посты лидера Консервативной партии Соединенного Королевства и главы правительства.

Владимир Корнилов подчеркнул, что ранее многие немецкие политики предъявляли претензии к Олафу Шольцу по различным вопросам международной и внутренней политики. В частности, «зеленые» обвиняли его в том, что он недостаточно активно и масштабно оказывает поддержку Киеву.

По мнению политолога, в настоящее призывы к отставке канцлера будут звучать не только от «рядовых немцев», но и от значимых политических сил. Соответственно, полагает Корнилов, Шольц не сможет надолго удержаться в своем кресле.

В мире,Олаф Шольц,Борис Джонсон,Владимир Корнилов,Консервативная партия,
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