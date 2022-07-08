В ООН отреагировали на введенные Канадой санкции против российских СМИ

ООН выступает за то, чтобы СМИ во всех странах могли беспрепятственно работать. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос о санкциях Канады в отношении ряда российских СМИ.