В ООН отреагировали на введенные Канадой санкции против российских СМИ

ООН выступает за то, чтобы СМИ во всех странах могли беспрепятственно работать. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос о санкциях Канады в отношении ряда российских СМИ.
"В целом мы хотим, чтобы все СМИ работали беспрепятственно во всех странах", - сказал представитель ООН.
Ранее стало известно, что власти Канады ввели санкции против 29 физических лиц и 15 организаций из России. В частности, в список попали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, журналистка Екатерина Андреева и десятки других российских журналистов, агентство ТАСС, Первый канал, RT, Sputnik, Vesti.Ru, НТВ, информационное агентство Регнум, ВГТРК, "Газпром-медиа", телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", "Национальная медиа группа".