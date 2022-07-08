Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт на территории страны может закончиться до конца года, если Киев вовремя получит оружие от стран Запада. Как сообщает радио «Говорит Москва», такое мнение он высказал в интервью CNN.

При этом Зеленский признал, что сейчас Россия контролирует «почти всю Луганскую область».

Напомним, что 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Незадолго до этого Вооруженные силы РФ совместно с Народной милицией ЛНР окружили Лисичанск — последний город народной республики, который находился под контролем Киева.