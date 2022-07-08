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27 минут назад

Генерал США заявил о способности Киева атаковать Крымский мост

Алиса Селезнёва

Американский генерал в отставке Филип Бридлав заявил, что Украина может атаковать Крымский мост с использованием недавно поставленных ракет Harpoon. Об этом пишет The Times.

Бридлав, который был верховным главнокомандующим НАТО в Европе в 2013-2016 годах, подчеркнул, что Крымский мост «невероятно важен» для РФ.

«Сейчас, когда Запад поставил Украине Harpoon <…>, я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что мост может быть атакован», - заявил он.

Бридлав отметил, что дальность действия этих ракет составляет до 320 километров.

Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко ранее назвал Крымский мост «целью номер один для украинских военных».

Марченко заявил, что мост - «путь подтягивания резервов» для России.

Стало известно о планах немецких военных взорвать Крымский мост

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже заявлял, что Украина может нанести удар по мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал это «анонсом теракта». Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов позже заявил, что у Киева нет оружия, способного разрушить Крымский мост.

В мире,Видео,Филип Бридлав,Алексей Данилов,Дмитрий Марченко,Дмитрий Песков,НАТО,
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