Генерал США заявил о способности Киева атаковать Крымский мост

Американский генерал в отставке Филип Бридлав заявил, что Украина может атаковать Крымский мост с использованием недавно поставленных ракет Harpoon. Об этом пишет The Times.
Бридлав, который был верховным главнокомандующим НАТО в Европе в 2013-2016 годах, подчеркнул, что Крымский мост «невероятно важен» для РФ.
«Сейчас, когда Запад поставил Украине Harpoon <…>, я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что мост может быть атакован», - заявил он.
Бридлав отметил, что дальность действия этих ракет составляет до 320 километров.
Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко ранее назвал Крымский мост «целью номер один для украинских военных».
Марченко заявил, что мост - «путь подтягивания резервов» для России.
В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже заявлял, что Украина может нанести удар по мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал это «анонсом теракта». Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов позже заявил, что у Киева нет оружия, способного разрушить Крымский мост.