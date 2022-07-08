Врачи рассказали, почему не удалось спасти Синдзо Абэ

«Рана была достаточно глубокой, чтобы достать до сердца. Когда его доставили в больницу, у него остановилось сердце. Проводить операцию было довольно тяжело. У него было два огнестрельных ранения на шее, и, хотя кровотечение остановилось, и ему сделали переливание крови, сердцебиение не возобновилось», — заявил Хидэёси Фукусима.