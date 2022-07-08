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18 минут назад

Врачи рассказали, почему не удалось спасти Синдзо Абэ

Газета.Ru

Профессор Хидэёси Фукусима из Медицинского университет Нара, куда доставили экс-премьера Японии Синдзо Абэ, объяснил на пресс-конференции, почему врачам не удалось спасти политика. Его слова приводит газета Yomiuri Shimbun

Врачи рассказали, почему не удалось спасти Синдзо Абэ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рана была достаточно глубокой, чтобы достать до сердца. Когда его доставили в больницу, у него остановилось сердце. Проводить операцию было довольно тяжело. У него было два огнестрельных ранения на шее, и, хотя кровотечение остановилось, и ему сделали переливание крови, сердцебиение не возобновилось», — заявил Хидэёси Фукусима.

Синдзо Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить». По данным местных СМИ, он готовил еще одно покушение на некоего религиозного деятеля.

Ранее начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков заявил, что убийство Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны.

В мире,Александр Коржаков,Борис Ельцин,Синдзо Абэ,
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