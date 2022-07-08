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36 минут назад

Названа причина смерти Абэ

Алиса Селезнёва

Причиной смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стала потеря крови. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на больницу Медицинского университета Нары.

Покушение на 67-летнего Синдзо Абэ было совершено 8 июля во время его выступления на митинге в городе Нара. Политика доставили в больницу «без признаков жизни», через несколько часов было объявлено о его смерти.

41-летний Тэцуя Ямагами, стрелявший в Абэ, задержан. СМИ называют его бывшим военным. Во время допроса Ямагами заявил, что был недоволен политикой бывшего премьера.

Врачи заявили, что Абэ получил серьезное ранение сердца. Врач, проводивший операцию, заявил о «кровотечении во многих местах», полностью остановить которое не удалось.

В доме убийцы экс-премьера Абэ обнаружили взрывчатку

Врачи в течение четырех часов пытались остановить кровь и перелили политику сто единиц крови.

В мире,Видео,Синдзо Абэ,
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