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36 минут назад

Daily Express: Украина в ярости из-за подарка ЕС Путину

Алиса Селезнёва

Украинские политики и ученые пришли в ярость из-за решения Евросоюза поддержать газовые проекты, ставшего «подарком» для президента России Владимира Путина. Об этом пишет Daily Express.

Ранее Европарламент поддержал расширение таксономии Евросоюза - классификатора, определяющего, какие энергетические проекты получат дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику.

«Путин сегодня радостно потирает руки. 361 депутат Европарламента, проголосовавший за и воздержавшийся, только что вручил ему огромный подарок, назвав газ и атомную энергетику «зелеными» проектами», - заявила украинский депутат Инна Совсун.

Светлана Краковская, украинский климатолог и член Межправительственной группы экспертов по изменению климата заявила, что конфликт на Украине финансируется за счет «нагревающего климат ископаемого топлива».

«Я в шоке. <…> Европейский парламент только что проголосовал за увеличение финансирования ископаемого газа из России на миллиарды долларов. Как это согласуется с позицией Европы защищать нашу планету и поддерживать Украину?» - заявила она.

Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы природный газ был включен в таксономию, а это означает, что страна «может продолжать отправлять Москве миллиарды», подчеркивает Daily Express.

Как отмечает газета, Берлин пытается оправдать свою позицию, утверждая, что газ следует использовать в качестве переходного топлива, которое поможет Европе уйти от самых грязных источников энергии на пути к нулевому выбросу.

В мире,Видео,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
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