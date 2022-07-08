Боррель выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

«Я потрясен трагической новостью о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после чудовищного нападения, которое произошло во время кампании за демократические выборы. Мы осуждаем это самым решительным образом. Наши мысли с его семьей, друзьями, премьер-министром Фумио Кисида и японским народом. Сегодня Европейский союз теряет друга, который помог углубить и укрепить двусторонние отношения во всех областях», — заявил он.