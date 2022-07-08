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24 минуты назад

В доме убийцы экс-премьера Абэ обнаружили взрывчатку

Никита Бородкин

В доме 41-летнего бывшего военного Тэцуя Ямагами, который сегодня выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Сейчас на месте работают саперы, местных жителей просят не приближаться к жилищу мужчины.

Напомним, что 8 июля Ямагами ранил 67-летнего политика двумя выстрелами из самодельного пистолета во время выступления на митинге в городе Нара. Абэ доставили в больницу «без признаков жизни», а через несколько часов стало известно о его смерти.

Стрелявший не пытался покинуть место происшествия и был задержан правоохранителями. На допросе он заявил, что пошел на преступление из-за недовольства политикой бывшего премьера.

Синдзо Абэ скончался после покушения

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил глубокие соболезнования японцам от лица Кремля, добавив, что Абэ был «патриотом Японии», который всегда отстаивал интересы своей страны за столом переговоров.

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