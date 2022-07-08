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1 час назад

Фермер спас забредшего в посевы пшеницы детеныша тюленя. Видео

Денис Фьючин

В Австралии фермер спас забредшего в посевы с пшеницей детеныша тюленя. Он случайно заметил маленького ластоногого и позвал на помощь своего товарища. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший короткое видео с малышом.

Поскольку тюлененок был обезвожен, австралийцы сначала укутали «путешественника» в полотенце и отнесли в ванную, чтоб он смог немного восстановиться. И лишь потом детеныша отнесли к океану.

«Бродягу несли на руках три километра до океана и там он с большой радостью вернулся в родные воды», – отмечается в публикации.

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