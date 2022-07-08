В Австралии фермер спас забредшего в посевы с пшеницей детеныша тюленя. Он случайно заметил маленького ластоногого и позвал на помощь своего товарища. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший короткое видео с малышом.

Поскольку тюлененок был обезвожен, австралийцы сначала укутали «путешественника» в полотенце и отнесли в ванную, чтоб он смог немного восстановиться. И лишь потом детеныша отнесли к океану.