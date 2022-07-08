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1 час назад

Стало известно о планах немецких военных взорвать Крымский мост

Lenta.ru

Двое немецких военнослужащих, Луис Б. и Акира В., которые украли оборудование из запасов бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Об этом со ссылкой на полицейское расследование сообщает журнал Stern.

Стало известно о планах немецких военных взорвать Крымский мост
Фото: ТАССТАСС

Согласно отчету, о планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва почти 20-километрового моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.

Прокуратура города Киль начала расследование в отношении задержанных по подозрению в краже. По данным правоохранительных органов, военнослужащие вместе с восьмью подельниками неоднократно врывались на федеральные объекты и похищали оттуда оборудование. Среди украденного были каски, специальные фотоаппараты, компасы и радиоприемники. Уточняется, что четверо подозреваемых проходили воинскую службу в рядах немецкой армии.

Непосредственно перед арестом мужчины безуспешно пытались проникнуть на военно-морскую базу в Эккернферде. В полиции уточнили, что через несколько дней они планировалось выехать с оборудованием на Украину.

В доме двух арестованных военных следователи обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатку. Предполагается, что украденное предназначалось частично для личного пользования, а частично для перепродажи.

«Слишком недалекий». Почему Harpoon из США не уничтожит Крымский мост

Ранее в США оценили возможность Украины ударить по Крымскому мосту западными ракетами. Американское издание The Drive усомнилось в этом. В публикации отмечается, что важный для России объект прикрывают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а у Украины нет дальнобойных ракет, которые могли бы достичь Крымского моста с территории, контролируемой Киевом.

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