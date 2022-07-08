Стало известно о планах немецких военных взорвать Крымский мост

Двое немецких военнослужащих, Луис Б. и Акира В., которые украли оборудование из запасов бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Об этом со ссылкой на полицейское расследование сообщает журнал Stern.

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Согласно отчету, о планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва почти 20-километрового моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.

Прокуратура города Киль начала расследование в отношении задержанных по подозрению в краже. По данным правоохранительных органов, военнослужащие вместе с восьмью подельниками неоднократно врывались на федеральные объекты и похищали оттуда оборудование. Среди украденного были каски, специальные фотоаппараты, компасы и радиоприемники. Уточняется, что четверо подозреваемых проходили воинскую службу в рядах немецкой армии.

Непосредственно перед арестом мужчины безуспешно пытались проникнуть на военно-морскую базу в Эккернферде. В полиции уточнили, что через несколько дней они планировалось выехать с оборудованием на Украину.

В доме двух арестованных военных следователи обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатку. Предполагается, что украденное предназначалось частично для личного пользования, а частично для перепродажи.