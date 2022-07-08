Ролик о «капитуляции Зеленского» оказался на сайте госархива Украины

Хакеры взломали сайт государственного архива Украины и поместили на главной странице ставший знаменитым ролик о «капитуляции Зеленского». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Издание отметило, речь идет о ролике, где роль президента Украины сыграл комик и блогер Максим «Комикадзе».

При этом через некоторое время после появления видео сайт украинского госархива стал недоступен.

Шуточный ролик, на котором Зеленский подписывает «акт безоговорочной капитуляции», опубликовал ранее в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров. На видео «украинский лидер» расстроено расписывается под текстом документа, при этом стоящих рядом глава Чечни периодически сжимает его плечо.